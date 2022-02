Esplode una palazzina per un incendio: tra le vittime anche un neonato e un bambino (Di martedì 15 febbraio 2022) Il bilancio dell’esplosione è di 7 morti e più di 30 feriti. L’episodio è avvenuto vicino a Perpignan nel sud della Francia. Una terribile esplosione è avvenuta nel Sud della Francia, vicino Perpignan e precisamente a Saint-Laurent-de-la-Salanque. Un incendio ha causato un’esplosione che ha fatto registrare danni a ben tre palazzine. Il bilancio dell’esplosione è L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 15 febbraio 2022) Il bilancio dell’esplosione è di 7 morti e più di 30 feriti. L’episodio è avvenuto vicino a Perpignan nel sud della Francia. Una terribile esplosione è avvenuta nel Sud della Francia, vicino Perpignan e precisamente a Saint-Laurent-de-la-Salanque. Unha causato un’esplosione che ha fatto registrare danni a ben tre palazzine. Il bilancio dell’esplosione è L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

MetropolitanoIT : ??Cosa succede a una #stella quando esplode? Ce lo insegna #CassiopeiaA???? - MazzuoliRic : @LassatemeNpaceD Io ti immagino come una ragazza che esplode in riso…?? - bomba_carta : 'È uscito un rombo di treno, non lunge, ingrossa. Uno sparo si schiaccia nell’etra vetrino. Strepita un volo come u… - love777790 : RT @Enzoantidx: @love777790 Non ho parole! È semplicemente fantastico vedere palle legate con tanta perizia e tanta libidine e scoprire def… - Enzoantidx : @love777790 Non ho parole! È semplicemente fantastico vedere palle legate con tanta perizia e tanta libidine e scop… -