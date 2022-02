(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’di un secolo che si è estinto”. E’ questa quella ‘ragione di più’ – per citare il titolo di uno dei suoi brani più famosi – che la registaindica all’AdnKronos per spiegare ildi un lungometraggio, che non è un documentario né una biografia, su, ‘Senza Fine’, che uscirà nelle sale il 24 febbraio dopo una serie di anteprime evento. “Non l’avevo mai incontrata prima, conoscerla da vicino è impressionante e mai scontata, ma devo dire che parlando d’altro, dal sesso ai cani, ci siamo ‘trovate’ e ciò ha permesso di avere un rapporto mai scontato fra noi due”, mai materno o filiale nonostante la differenza d’età”, ovvero 87 anni la cantante e 41 anni la regista, figlia dell’architetto Massimiliano ...

StraNotizie : Elisa Fuksas: 'Un docufilm su Ornella Vanoni, perché lei è l'ultimo mito' - CatelliRossella : Ornella Vanoni si racconta in 'Senza fine', il doc di Elisa Fuksas - 'Domani è un altro giorno' - KattInForma : Effetto notte: Paolo Taviani e Ornella Vanoni raccontata dalla regista Elisa Fuksas - CinecittaNews : Ornella Vanoni, biografia ‘tra Fuksas e il mito’ Senza fine, dopo le Giornate degli Autori, arriva al cinema: il do… - Milano_Events : Proiezione del docufilm 'Senza fine': ospiti dell'evento, Ornella Vanoni ed Elisa Fuksas - -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Fuksas

Nelle sale dal 24 febbraio, dopo essere stato presentato alla Mostra di Venezia, il documentario di'Senza fine'. Che da un hotel termale anni Quaranta, assolutamente fuori dal tempo, racconta la straordinaria vita di una delle artiste più amate della musica italiana: Ornella Vanoni. La ...Nel documentario Senza fine disi lascia filmare in un hotel termale degli anni '40, assolutamente fuori dal tempo, dove vengono a trovarla amici come Vinicio Capossela, Samuele Bersani, ...Intanto sono viva, poi mi sono liberata di tanti tabù che avevo, non ho paure, mi diverto". Senza Fine di Elisa Fuksas, evento alle Giornate degli Autori a Venezia 2021 e dal 24 febbraio al cinema con ...Arriva in sala il 24 febbraio Senza fine il film di Elisa Fuksas che racconta una delle più grandi artiste della scena musicale italiana: Ornella Vanoni. «Un film sulla mia vita – spiega la ...