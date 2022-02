Draghi | prime prove di resistenza

(Di martedì 15 febbraio 2022) Pochi giorni fa il governoha concluso il suo primo anno alla guida del Paese, facendo partire così ufficialmente il conto alla rovescia del tortuoso cammino verso le elezioni politiche del 2023. Un anno e mezzo che si annuncia di fronteggiamento all’interno della maggioranza se si guarda al primo ‘botto’: il colpo inferto dal premier al M5S riguardo la legge del Superbonus. Presentato da molti come l’ennesimo provvedimento feticcio – dai più critici visto come un vero e proprio buco nell’acqua se non fosse per le conseguenze – di un partito attraversato da divisione profonde, che potrebbero sgretolarlo. La domanda che gli analisti si pongono è un altra: resisterà il governo? Quali sfide lo aspettano? Perché i partiti, archiviata la corsa al Colle, sembrano già in corsa per la conquista del ...

...in moltissimi che stiano aspettando nuove rate del Reddito di Emergenza da parte del Governo.Dobbiamo ammettere che la misura nota come Reddito di Emergenza fu introdotta durante lefasi ...... per non parlare delle numerose attività di lavorazione delle materie. Questa rivoluzione ... Le misure messe in campo dal Governomostrano una giusta attenzione, ma sono del tutto ...È passato un anno da quando Draghi fu chiamato da Mattarella alla guida del governo ... Molti pensano che si voterà addirittura a giugno o che comunque le prime vere scosse telluriche cominceranno ad ...L'ipotesi circolata nelle prime ore del pomeriggio era quella di un intervento già domani, da portare in Consiglio dei ministri. Ma dovrebbe essere venerdì il giorno X per il decreto bollette, ...