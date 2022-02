De Laurentiis e Lotito contro la FIGC | sono pronti a farlo nelle prossime ore!

(Di martedì 15 febbraio 2022)ore Carlo Bonomi potrebbe diventare il nuovo presidente della Lega Calcio, sostituendo così il dimissionario Paolo Dal Pino. Questa è la notizia che circola già da diverse ore, e proprio in giornata ci sarà la votazione, per la quale è previsto un quorum di 14 voti. Scelta che non sarebbe condivisa dai presidenti di Napoli e Lazio, Aurelio Dee Claudio. I due – si legge su La Stampa –molto agguerritila. Bildnummer: 12305961 Datum: 14.01.2013 Copyright: imago/Anan Sesa Aurelio Depresidente Napoli, Adriano Galliani Amministratore delegato Milan, ClaudioPresidente Lazio / Roma 14/01/2013 Marriott Hotel Assemblea Elettiva / Wahl Wahlversammlung ...

Contrari, invece, e in modo abbastanza agguerrito, sono De. Insomma, è tutt'altro che scontato che attorno a Bonomi, oggi, in assemblea (dopo la fumata nera di lunedì scorso), si ...Incerta la posizione di Aurelio De, solitamente schierato con. Così, si andrà al voto solo se si avrà la ragionevole certezza che Bonomi venga eletto.I vanti club di Serie A sono divisi sul nome di Bonomi come presidente della Lega: Lotito e De Laurentiis guidano il gruppo dei contrari, oggi servono 14 voti per l'elezione del numero uno di ...Non si è esposta invece la Juventus, mentre sono contro Lotito e De Laurentiis spalleggiati da Verona e Udinese. Il presidente della Lazio sarebbe pronto a presentare la candidatura di Lorenzo Casini, ...