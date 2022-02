Claudio Cecchetto in pista | vuole fare il sindaco di Riccione

(Di martedì 15 febbraio 2022) E' il primo ad aver aperto le danze. Ed è proprio il caso di dirlo, visto che si tratta di un personaggio che dall'inizio degli anni '80 e per una trentina d'anni ha fatto ballare decine di migliaia ...

Ora, 69 anni, a quattro mesi dalle elezioni comunali ha deciso di tentare la sfida per diventare sindaco di Riccione, ultimo comune della Romagna al confine con le Marche."Non è ...Jovanotti assessore alla notte, Amadeus assessore ai festival, Linus alla radio e a Fiorello la doppia delega al turismo e all'intrattenimento. È il "dream team" che si immagina, candidato sindaco per Riccione, intervistato ieri tra il serio e il faceto alla trasmissione "Un giorno da pecora" , in onda su Rai Radio1 e condotta da Geppi Cucciari e Giorgio ...