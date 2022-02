(Di martedì 15 febbraio 2022)SelassiéadDuran a distanza di pochi giorni dal suo ultimo intervento. A quanto pare alla più piccola delle principesse etiopi del GF Vip, la moglie di Alex Belli continua a non andare particolarmente giù, soprattutto a causa dei continui battibecchi tracontroDuran: l’affondo A... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Clarissa torna ad attaccare Delia dopo lo sgarbo a Jessica: "Altro che vittima!" #gfvip

Clarissa Selassié torna ad attaccare Delia Duran a distanza di pochi giorni dal suo ultimo intervento. A quanto pare alla più piccola delle principesse etiopi del GF Vip, la moglie di Alex Belli continua a non andare particolarmente giù, soprattutto a causa dei continui battibecchi tra le due. Manuel Bortuzzo oggi protagonista del Grande Fratello Vip in vista di una bellissima sorpresa alla sua Lulù. Su Twitter, alcuni utenti hanno postato un video riguardante le sorelle Selassié. Come mostrato nella breve clip, Jessica e Lulù hanno ricevuto una visita speciale all'esterno del GFVip.