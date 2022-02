Cateno De Luca | “Mi candido a sindaco di Sicilia”

(Di martedì 15 febbraio 2022) “Stiamo programmando una serie di incontri perché cominceremo a ufficializzare le candidature provincia per provincia”. CosìDe, del movimentoVera, in conferenza stampa, annunciando la propria candidatura a presidente della Regionena dopo essersi dimesso dadi Messina. “Il nostro motto èDedi”, dichiara mostrando il simbolo. L'articolo

RedRonnie : Inervista e videoclip @CatenoDeLuca e @dimichelegrazia 'Invisibili': una canzone e un video per la baraccopoli di…

Dopo le dimissioni di ieri notte da sindaco di Messina,Decon mascherina blu con la scritta "sindaco di Sicilia" da oggi e' ufficialmente candidato alla presidenza della Regione siciliana. "Tra qualche giorno comincio il mio tour dell'Isola, ...... testo di Grazia Di Michele sulla baraccopoli di Fondo Fucile di Messina, è diventata una canzone, musicata da Matteo Caretto, e cantata dall'ex sindaco della Città dello Stretto,De, che ...«A ottobre dello scorso anno, sono andata a Messina con Red Ronnie per incontrare cantautori e cantautrici siciliani, e in questa occasione ho conosciuto il sindaco Cateno De Luca. Sapevo del suo ...14:30Cateno De Luca in piena dopo dimissioni da sindaco, candidato alla regione, “Sfiducia a Musumeci, creo movimento del Meridione” 14:29Caos totale al ponte Corleone, chiude bretella laterale in ...