Ancora pioggia e neve in quota, schiarite nel pomeriggio (Di martedì 15 febbraio 2022) Un po’ di neve nella notte è caduta in tutta la provincia di Bergamo: proseguirà? Risponde Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ANALISI GENERALE Il transito di un debole fronte atlantico nelle giornate di lunedì e martedì lascerà velocemente spazio a una nuova ed inesorabile rimonta dell’anticiclone delle Azzorre il quale determinerà sulla Lombardia Ancora condizioni di stabilità con valori diurni decisamente fuori stagione. Tempo quindi generalmente soleggiato e asciutto per tutta la settimana. Martedì 15 febbraio 2022 Tempo Previsto: Al mattino inizialmente cielo coperto su tutta la regione, precipitazioni su buona parte della regione ad esclusione dei settori occidentali, moderate sui settori orientali in graduale esaurimento da ovest verso est nel corso della mattinata. Nevicate sui rilievi alpini e prealpini centro-orientali oltre 500/ 800 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 15 febbraio 2022) Un po’ dinella notte è caduta in tutta la provincia di Bergamo: proseguirà? Risponde Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ANALISI GENERALE Il transito di un debole fronte atlantico nelle giornate di lunedì e martedì lascerà velocemente spazio a una nuova ed inesorabile rimonta dell’anticiclone delle Azzorre il quale determinerà sulla Lombardiacondizioni di stabilità con valori diurni decisamente fuori stagione. Tempo quindi generalmente soleggiato e asciutto per tutta la settimana. Martedì 15 febbraio 2022 Tempo Previsto: Al mattino inizialmente cielo coperto su tutta la regione, precipitazioni su buona parte della regione ad esclusione dei settori occidentali, moderate sui settori orientali in graduale esaurimento da ovest verso est nel corso della mattinata. Nevicate sui rilievi alpini e prealpini centro-orientali oltre 500/ 800 ...

