A1; chiusa nella notte del 15 febbraio la stazione Valdichiana

Per consentire il transito di trasporti eccezionali, per due ore notturne, dalle 00:00 alle 2:00 di mercoledì 16 febbraio, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma

