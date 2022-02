Ultime Notizie Roma del 14-02-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 febbraio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla stazione in studio a Giuliano Ferrigno crisi ucraina-russia il titolare della Farnesina il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sacrificando una visita diplomatica Kiev quanto si prende già domani il ministro potrebbe recarsi nella capitale intanto la Commissione Europea sta lavorando per farti trovare pronta nel caso in cui un attacco russi al paese provoca un flusso di rifugiati verso gli stati membri dell’Unione Europea in primis quelli che condividono i confini con l’ex Repubblica Sovietica come Polonia Ungheria ha confermato il vice portavoce capo dell’esecutivo poi ti del G7 sono pronti ad imporre alla Russia sanzioni economiche massicce in caso di invasione dell’ Ucraina e quanto affermano I Ministri delle Finanze dei sette grandi che in una dichiarazione congiunta si dicono pronti a ...