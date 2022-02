Ultime Notizie Roma del 14-02-2022 ore 10:10 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la crisi Ucraina è stata al centro della telefonata Tra il presidente americano Joe biden e quei l’ucraino Vladimir zelinskij nel corso del colloquio fa sapere la casa Bianchino nota bainharia fermato un impegno degli Stati Uniti per la sovranita’ e l’integrita’ territoriale dell’Ucraina e ripetuto che gli Stati Uniti risponderanno rapidamente con decisione insieme ai loro alleati e partner a qualsiasi ulteriore aggressione russa contro l’Ucraina e due leader si è ancora nella nota hanno comunque convenuto sull’importanza di continuare a perseguire da di prima sia la deterrenza risposta rafforzamento militare russo ai confini dell’Ucraina con i coriandoli cappello a Rondò Nada prende il microfono e celebra in lacrime la vittoria insieme a migliaia di tifosi dei Los ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la crisi Ucraina è stata al centro della telefonata Tra il presidente americano Joe biden e quei l’ucraino Vladimir zelinskij nel corso del colloquio fa sapere la casa Bianchino nota bainharia fermato un impegno degli Stati Uniti per la sovranita’ e l’integrita’ territoriale dell’Ucraina e ripetuto che gli Stati Uniti risponderanno rapidamente con decisione insieme ai loro alleati e partner a qualsiasi ulteriore aggressione russa contro l’Ucraina e due leader si è ancora nella nota hanno comunque convenuto sull’importanza di continuare a perseguire da di prima sia la deterrenza risposta rafforzamento militare russo ai confini dell’Ucraina con i coriandoli cappello a Rondò Nada prende il microfono e celebra in lacrime la vittoria insieme a migliaia di tifosi dei Los ...

