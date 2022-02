Ulivieri: “Osimhen non è isolato, vi svelo il segreto dell’attacco del Napoli” (Di lunedì 14 febbraio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente AIAC. Ecco quanto evidenziato: “Giocare 4-2-3-1 ovviamente comporta che ci sia una punta sola davanti e che gli altri arrivino. A volte ce la fai ad arrivare bene davanti, altre meno. Ma non direi che Osimhen è isolato, anzi, uno dei segreti del Napoli è proprio quello di non sapere preventivamente chi possa arrivare. Poi che a volte il Napoli scelga a partita in corsa di affiancare a Osimhen un altro attaccante, questo è possibile. Il rischio era anche di perdere contro l’Inter, sono partite con equilibrio. Penso che da parte dei giornalisti ovviamente ci sia un po’ di tifo, altrimenti significherebbe essere talmente freddi e non funziona così. FOTO: Getty – ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo, presidente AIAC. Ecco quanto evidenziato: “Giocare 4-2-3-1 ovviamente comporta che ci sia una punta sola davanti e che gli altri arrivino. A volte ce la fai ad arrivare bene davanti, altre meno. Ma non direi che, anzi, uno dei segreti delè proprio quello di non sapere preventivamente chi possa arrivare. Poi che a volte ilscelga a partita in corsa di affiancare aun altro attaccante, questo è possibile. Il rischio era anche di perdere contro l’Inter, sono partite con equilibrio. Penso che da parte dei giornalisti ovviamente ci sia un po’ di tifo, altrimenti significherebbe essere talmente freddi e non funziona così. FOTO: Getty – ...

Advertising

cn1926it : #Ulivieri: “#Osimhen non è isolato, uno dei segreti del #Napoli è la sua posizione” - MondoNapoli : Ulivieri: 'Il Napoli è ancora in orbita scudetto. Su Osimhen...' - - _SiGonfiaLaRete : #AIAC, #Ulivieri: '#Napoli ancora in orbita #Scudetto. #Osimhen isolato? No, anzi' -