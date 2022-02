Spezia | fischi assordanti per l'ex Italiano

Advertising

Fiorentinanews : Fischi, insulti e cori contro: #Italiano accolto male a La Spezia #SpeziaFiorentina - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #SpeziaFiorentina, piovono fischi e insulti all'indirizzo di #Italiano: il tecnico viola ci rimane malissimo https://t.c… - sportface2016 : #SpeziaFiorentina, piovono fischi e insulti all'indirizzo di #Italiano: il tecnico viola ci rimane malissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia fischi

e cori di insulti per Vincenzo Italiano prima- Fiorentina. La maggior parte dei tifosi di casa ha evitato di rivolgersi all'ex tecnico Italiano che ha lasciato il club in modo ...Per fortuna non è finita come con lo. Anche lì, come ieri, il portiere è stato bravo a ... Tra questi c'è Kessié che ieri è partito dalla panchina e che ha diviso la tifoseria con i primi...Pioggia di fischi assordanti da parte dello stadio Alberto Picco nel momento in cui lo speaker ha scandito il nome del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, nella fase dell'annuncio delle ...Subito un episodio da moviola in Spezia-Fiorentina. Reca ingenuo su Nico Gonzalez all’ingresso dell’area di rigore, non c’è dubbio che sia penalty e Marchetti fischia subito indicando il dischetto. Il ...