Samsung Galaxy M23 5G nei database FCC e Bluetooth | come sarà?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 febbraio 2022) IlM23 5G è comparso neidi FCC econ la sigla ‘SM-M236B DS’.riportato da ‘launchstudio..com‘, il device sembrerebbe compatibile con le reti 5G di ultima generazione, anche se potrebbe arrivare anche nella variante LTE. Le altre sigle SM-M236Q DS e SM-E236B DS si riferiranno probabilmente a modelli riservati al solo mercato asiatico. In ogni caso, non sono state rese note le specifiche tecniche delM23 5G, che comunque dovrebbero non allontanarsi troppo con quelle del modello attualmente in commercio. Non possiamo, difatti, escludere la presenza di uno schermo Super AMOLED, del5.0 e del Wi-Fi 5, della porta USB-C, di un lettore di impronte digitali e di una ...