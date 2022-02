Salernitana; Corte appello Figc accoglie ricorso

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 14 febbraio 2022) LaSportiva d’dellaha accolto ilproposto dallacontro lo 0-3 a tavolino ed il -1 in classifica per la gara contro l’Udinese. Annullate, quindi, le sanzioni che erano state decise dal giudice sportivo. LaSportiva d’della(presidente Carmine Volpe, relatore Patrizio Leozappa) ha ritenuto valide le tesi rappresentate dai legali Eduardo Chiacchio, Francesco Fimmano’ e Salvatore Sica che hanno tenuto una lunga discussione nel corso dell’udienza tenutasi in videoconferenza. I granata lo scorso 21 dicembre (ultima giornata del girone d’andata) non avevano raggiunto Udine a seguito dei contagi emersi nel gruppo squadra che avevano spinto l’Asl di SALERNO a bloccare la partenza dei campani. Il ...