Rüdiger-Chelsea, il rinnovo è sempre più difficile: la situazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il futuro di Toni Rüdiger sembra sempre più lontano dal Chelsea il centrale tedesco, fresco vincitore del mondiale per club con i Blues ha rilasciato al quotidiano britannico The Athletic UK delle dichiarazioni dalla vena decisamente polemica: -Rüdiger a The Athletic UK: “Qui mi sento alla grande, l’ho sempre detto. Credo che anche dal modo in cui gioco potete notare quanto io sia felice qui”. Dopo aver precisato la propria posizione Rüdiger ha però continuato lanciando un messaggio polemico, destinato probabilmente ai vertici del Chelsea, queste le dichiarazioni: -Rüdiger: “Purtroppo ci sono anche altre persone che dovranno prendere una decisione”. Rüdiger ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il futuro di Tonisembrapiù lontano dalil centrale tedesco, fresco vincitore del mondiale per club con i Blues ha rilasciato al quotidiano britannico The Athletic UK delle dichiarazioni dalla vena decisamente polemica: -a The Athletic UK: “Qui mi sento alla grande, l’hodetto. Credo che anche dal modo in cui gioco potete notare quanto io sia felice qui”. Dopo aver precisato la propria posizioneha però continuato lanciando un messaggio polemico, destinato probabilmente ai vertici del, queste le dichiarazioni: -: “Purtroppo ci sono anche altre persone che dovranno prendere una decisione”....

Advertising

andrewguada : @GiaGianmarco @Sportde Christensen a 0 se ne parla pochissimo, ma è una presa clamorosa per chiunque.. Rüdiger è in… - GiaGianmarco : Pare che Rüdiger abbia rifiutato la seconda offerta del Chelsea. Per me il Bayern dovrebbe fare di tutto per prenderlo -