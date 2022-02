Ranking WTA: Barty sempre prima ma Kontaveit è inarrestabile (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una sola variazione nella top ten del Ranking mondiale p ubblicato stamane dalla WTA: gli altri aggiustamenti sono solo conseguenze. In testa c'è sempre Ashleigh Barty , al comando per la ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una sola variazione nella top ten delmondiale p ubblicato stamane dalla WTA: gli altri aggiustamenti sono solo conseguenze. In testa c'èAshleigh, al comando per la ...

Advertising

Luxgraph : Ranking Wta: Barty leader, migliorano le azzurre - Fprime86 : RT @lorenzofares: I best ranking di #SanValentino per il #tennis italiano sono anche al femminile 46 Jasmine #Paolini ???? ?? 113 Lucia #Bro… - livetennisit : Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Anett Kontaveit al n.6 del mondo - livetennisit : Classifica WTA Italiane: Camila Giorgi al n.29 del mondo. Best ranking per Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti - lorenzofares : I best ranking di #SanValentino per il #tennis italiano sono anche al femminile 46 Jasmine #Paolini ???? ?? 113 Luci… -