Prelevava connazionali all’aeroporto | fermato tassista abusivo cingalese

Napoli – Un immigrato dello Sri Linka, che trasportava in auto treprelevati all' aeroporto di Capodichino al prezzo di 25 euro ciascuno è statodalla Polizia Locale di Napoli nel corso di controlli a taxi e conducenti abusivi. L' auto, che ha targa polacca, è stata sottoposti a fermo amministrativo. Al conducente è stata ritirata per due mesi la carta di circolazione. Sempre in aeroporto, sono stati multati due tassisti che avevano prelevato clienti lontano dal posteggio. In via Chiaia, gli agenti della Polizia Locale hanno ritirato la licenza ad unche trasportava passeggeri fuori dal turno di lavoro.