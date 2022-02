PDTA e unità di patologia oncologica in rete per dare al paziente oncologico il migliore percorso di cura e di assistenza

(Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pollenzo, 14 febbraio 2022 – L’accesso all’innovazione comporta vari step: dall’autorizzazione di EMA (Agenzia europea per i medicinali) ed AIFA (Agenzia italiana del farmaco), alle gare di acquisizione dei farmaci stessi, alla possibilità di poter essere prescritti nelle varie Regioni in maniera omogenea e con una tempistica accettabile, senza il freno di ulteriori prontuari terapeutici o di altre situazioni che ne possano ostacolare l’accesso rapido. Suldelsi dibatte alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di MSD. Alla sessione dedicata “Ildelper favorire l’accesso tempestivo ...

Advertising

lifestyleblogit : PDTA e unità di patologia oncologica in rete per dare al paziente oncologico il migliore percorso di cura e di assi… -

Ultime Notizie dalla rete : PDTA unità

Adnkronos

... per permettere un'applicazione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali () che sono ... Nel caso delle cure, la rete dellecoronariche e dei servizi di emodinamica ha come valori ...... con i dati disaggregati per Struttura Ospedaliera eTerritoriale (ULSS, ASL, AST,?). Per ...all'interno dei tempi indicati dai vari Percorsi Diagnositico Terapeutici Assistenziali () per ogni ...