Parco circolante auto | nel 2021 lieve calo rispetto al 2020

Nel 2021 in Italia ildi autovetture è diminuito dello 0,04% rispetto al 2020. Si tratta di una diminuzione molto contenuta, pari a poche decine di migliaia di unità su un totale che sfiora i quaranta ...Aggiungici l' età del, tra i più vecchi d'Europa: gli italiani cambiano auto con minore frequenza e l'elettrico è una novità recente. Alla luce di questi fattori, le discrepanze ...Le vendite di auto elettriche e ibride stanno aumentando a ritmi vertiginosi: nel 2021 l’incremento è stato di +528% per le elettriche e di +1.102% per le ibride plug-in, spingendo il parco circolante ...Nel 2021 in Italia il parco circolante di autovetture è diminuito dello 0,04% rispetto al 2020. Si tratta di una diminuzione molto contenuta, pari a poche decine di migliaia di unità su un totale che ...