Napoli, Manfredi: “Soddisfatto del lavoro di questi primi mesi. In ballo progetti importanti” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sono molto Soddisfatto del lavoro che si sta facendo e che guarda alle emergenze del quotidiano, ma anche al futuro della città, attraverso progetti importanti che credo potranno cambiare il volto di questa città”. Questo il bilancio che fa il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a quattro mesi dal suo insediamento alla guida del Comune partenopeo. Il primo cittadino ha citato in particolare l’impegno della nuova amministrazione rispetto ”alle grandi trasformazioni urbane, al potenziamento dei trasporti ma anche a temi sociali e all’educazione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Sono moltodelche si sta facendo e che guarda alle emergenze del quotidiano, ma anche al futuro della città, attraversoche credo potranno cambiare il volto di questa città”. Questo il bilancio che fa il sindaco di, Gaetano, a quattrodal suo insediamento alla guida del Comune partenopeo. Il primo cittadino ha citato in particolare l’impegno della nuova amministrazione rispetto ”alle grandi trasformazioni urbane, al potenziamento dei trasporti ma anche a temi sociali e all’educazione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, Manfredi: 'Soddisfatto del lavoro di questi primi mesi. In ballo progetti importanti' **… - oscuro_pirata : Ricordate cosa vi avevo detto un paio di mesi fa? Che i comuni spingevano per le restrizioni nella speranza di fare… - Rodica17957578 : RT @GaeManfredi: Le risorse del #Pnrr, un’occasione per dimostrare che anche al Sud ci sono le capacità per spendere bene i fondi europei,… - vivereitalia : Zeudi Di Palma, vincitrice di Miss Italia 2021. Le congratulazioni di Manfredi: 'Orgoglio di Scampia e di tutta Nap… - VesuvioLive : Rincari e Patto per Napoli, Manfredi: “A pagare non devono essere i cittadini” -