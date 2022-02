Modà annunciano uscita nuovo brano “In tutto l’universo” (Di lunedì 14 febbraio 2022) La band milanese capitanata da Kekko Silvestre ha scelto, non a caso, il 14 febbraio per annunciare l`uscita del nuovo singolo inedito "In tutto l'universo". Il brano, disponibile da venerdì 18 febbraio negli store digitali, sarà accompagnato da un video che racconta la storia d'amore tra Kekko e sua moglie.Un modo unico per festeggiare la festa degli innamorati e condividere con il pubblico i momenti più belli della loro lunga storia d'amore (oltre 20 anni insieme). I Modà, che in pochi anni hanno conquistato il pubblico italiano ottenendo un disco di diamante, 9 dischi di platino e 2 dischi d`oro a cui si aggiungono 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia, hanno pubblicato lo scorso novembre "Buona fortuna - parte prima" ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 febbraio 2022) La band milanese capitanata da Kekko Silvestre ha scelto, non a caso, il 14 febbraio per annunciare l`delsingolo inedito "Inl'universo". Il, disponibile da venerdì 18 febbraio negli store digitali, sarà accompagnato da un video che racconta la storia d'amore tra Kekko e sua moglie.Un modo unico per festeggiare la festa degli innamorati e condividere con il pubblico i momenti più belli della loro lunga storia d'amore (oltre 20 anni insieme). I, che in pochi anni hanno conquistato il pubblico italiano ottenendo un disco di diamante, 9 dischi di platino e 2 dischi d`oro a cui si aggiungono 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia, hanno pubblicato lo scorso novembre "Buona fortuna - parte prima" ...

