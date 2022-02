Minacce a Baccini | la solidarietà della Lega | “Siamo al suo fianco per combattere l’illegalità”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Fiumicino – Anche laSalvini premier fa sentire il suo abbraccio all’ex ministro, finito nel mirinomafia (leggi qui). “A Mariova tutto il nostro sostegno e la nostraper le gravi intimidazione di cui, senza il pronto intervento dei Carabinieri che ringraziamo per lo straordinario e silenzioso lavoro quotidianamente svolto, sarebbe stato vittima. All’ex ministro e nostro colin consiglio comunale la nostra stima per quanto sta emergendo. La lotta all’illità è e rimane una priorità per tutta la colazioni di centrodestra”, si legge in una nota a firma del gruppoSalvini Premier di Fiumicino. “Esprimo la mia più sinceraal presidente dell’ente nazionale per il microcredito, ...