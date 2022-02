Meloni: “Soluzioni immediate per alleggerire adeguatamente l’aumento dei prezzi dell’energia” (Di lunedì 14 febbraio 2022) ROMA – “Servono Soluzioni immediate per alleggerire adeguatamente l’aumento dei prezzi dell’energia. E interventi strutturali per affrontare a lungo termine il problema dell’indipendenza energetica nazionale. Le misure messe in campo finora sono assolutamente insufficienti e interi settori rischiano di doversi fermare. Il governo esca dal suo letargo e si attivi per salvare il sistema produttivo italiano”. Così su Telegram Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia che, sottolineando il problema delle “attività che continuano a chiudere per via delle restrizioni e del caro bollette”, si chiede: “Il governo pensa che sia sufficiente togliere l’obbligo delle mascherine all’aperto per assolvere tutte le sue colpe?”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 14 febbraio 2022) ROMA – “Servonoperdei. E interventi strutturali per affrontare a lungo termine il problema dell’indipendenza energetica nazionale. Le misure messe in campo finora sono assolutamente insufficienti e interi settori rischiano di doversi fermare. Il governo esca dal suo letargo e si attivi per salvare il sistema produttivo italiano”. Così su Telegram Giorgia, leader di Fratelli d’Italia che, sottolineando il problema delle “attività che continuano a chiudere per via delle restrizioni e del caro bollette”, si chiede: “Il governo pensa che sia sufficiente togliere l’obbligo delle mascherine all’aperto per assolvere tutte le sue colpe?”. L'articolo L'Opinionista.

