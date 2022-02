Lite Marelli Marino, l’ex arbitro sui social: «Le cose stanno così» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Luca Marelli, tramite i propri profili social ufficiali, ha analizzato la situazione in seguito al diverbio avuto con Umberto Marino Nel post di Atalanta-Juve hanno fatto discutere le dichiarazioni del dg nerazzurro, Umberto Marino, infuriato per la moviola dell’ex arbitro Luca Marelli. La risposta dell’ex fischietto sui propri canali social: Però il lunedì sono abituato agli insulti, mica ai moti di solidarietà, sono un po' a disagio ?Scherzi a parte, sono davvero contento del vostro sostegno e, per quanto mi riguarda, "incidente" già chiuso ieri sera.Ci vediamo più tardi, ovviamente (e sempre) per chi vorrà.— Luca Marelli (@LucaMarelli72) February 14, 2022 MESSAGGIO – «Però il lunedì sono ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Luca, tramite i propri profiliufficiali, ha analizzato la situazione in seguito al diverbio avuto con UmbertoNel post di Atalanta-Juve hanno fatto discutere le dichiarazioni del dg nerazzurro, Umberto, infuriato per la moviola delLuca. La risposta delfischietto sui propri canali: Però il lunedì sono abituato agli insulti, mica ai moti di solidarietà, sono un po' a disagio ?Scherzi a parte, sono davvero contento del vostro sostegno e, per quanto mi riguarda, "incidente" già chiuso ieri sera.Ci vediamo più tardi, ovviamente (e sempre) per chi vorrà.— Luca(@Luca72) February 14, 2022 MESSAGGIO – «Però il lunedì sono ...

Advertising

CalcioNews24 : Lite #Marelli #Marino: il messaggio social dell'ex arbitro ?? - rating_fan : 14 Febbraio | Rassegna Stampa #Maignan-#Leao da Playstation, il #Milan vola Solo pari in zona salvezza. #Mou invec… - junews24com : Marelli Marino, l'ex arbitro: «Per quanto mi riguarda le cose stanno così» - - junews24com : Marino nervoso a Dazn! Attacco a Marelli: «Menomale che non arbitra più!» - CalcioOggi : Lite in DIRETTA tra Marelli e Marino: 'Per fortuna non arbitri più, questo è il tuo regolamento!” - Mondo Napoli -