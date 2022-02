L’assegno Unico assorbe il bonus nido? Il chiarimento INPS (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’assegno Unico universale è arrivato lo scorso gennaio, ed in molti hanno bisogno di chiarimenti. L’INPS risponde L’assegno Unico universale è un contributo economico che lo Stato versa alle famiglie per un doppio obiettivo. Da una parte migliorare le condizioni economiche delle famiglie numerose, e dall’altra incentivare la natalità, che negli ultimi anni in Italia L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 14 febbraio 2022)universale è arrivato lo scorso gennaio, ed in molti hanno bisogno di chiarimenti. L’rispondeuniversale è un contributo economico che lo Stato versa alle famiglie per un doppio obiettivo. Da una parte migliorare le condizioni economiche delle famiglie numerose, e dall’altra incentivare la natalità, che negli ultimi anni in Italia L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Mathison1211 : RT @s_t3fan0: io sono nel privato.... ma leggo che 'i pubblici dipendenti sospesi possono chiedere l’assegno alimentare ai sensi dell’art.… - s_t3fan0 : io sono nel privato.... ma leggo che 'i pubblici dipendenti sospesi possono chiedere l’assegno alimentare ai sensi… - rsacislfpsantal : RT @cislfproma: ???? Sportello #AssegnoUnico e #Isee. Da oggi è attivo il servizio Parte l'assegno unico. Per fare #domanda, rivolgiti allo… - marmori60 : RT @cislfproma: ???? Sportello #AssegnoUnico e #Isee. Da oggi è attivo il servizio Parte l'assegno unico. Per fare #domanda, rivolgiti allo… - chierchiar : RT @cislfproma: ???? Sportello #AssegnoUnico e #Isee. Da oggi è attivo il servizio Parte l'assegno unico. Per fare #domanda, rivolgiti allo… -