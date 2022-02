La frecciatina di De Luca a Fazio “avviato su un processo di beatificazione” | VIDEO (Di lunedì 14 febbraio 2022) Vincenzo De Luca ospite a Che Tempo che fa nella puntata del 13 febbraio manda una “frecciata” a Fabio Fazio dopo la sua intervista a Papa Francesco. Si parlava del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Le risorse servono per raggiungere questi tre obiettivi: riequilibrio sociale, territoriale e di genere. Obiettivi per non scivolare verso i Paesi del quarto mondo. Io credo che dovremmo far maturare nella classe politica uno stato d’animo da Dopoguerra, di ricostruzione nazionale, la sfida che abbiamo davanti è terribile per le opere da fare e per le riforme, come quella della giustizia, tema complicatissimo. Non può esistere nessun potere sganciato dalla responsabilità”. La frecciatina di De Luca a Fazio “avviato su un processo di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Vincenzo Deospite a Che Tempo che fa nella puntata del 13 febbraio manda una “frecciata” a Fabiodopo la sua intervista a Papa Francesco. Si parlava del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Le risorse servono per raggiungere questi tre obiettivi: riequilibrio sociale, territoriale e di genere. Obiettivi per non scivolare verso i Paesi del quarto mondo. Io credo che dovremmo far maturare nella classe politica uno stato d’animo da Dopoguerra, di ricostruzione nazionale, la sfida che abbiamo davanti è terribile per le opere da fare e per le riforme, come quella della giustizia, tema complicatissimo. Non può esistere nessun potere sganciato dalla responsabilità”. Ladi Desu undi ...

