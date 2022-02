La bufala dei bancomat con il lettore di QR Code per controllare il Green Pass (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il mantra è sempre lo stesso: qualcuno posta una foto sui social rilanciando un complotto (figlio di una paradossale bufala) con frasi ammiccanti che vogliono celarsi da denuncia pubblica al grido di «e non ce lo dicono», altri condividono il tutto non avendo il minimo sospetto o la basilare attenzione per capire se quel che viene “denunciato” è reale oppure no. Così nascono – e muoiono, fortunatamente – le teorie della cospirazione sui social. L’ultima riguarda il QR Code negli sportelli bancomat che non è né per “leggere” il Green Pass, né uno sportello per prelevare soldi in banca. LEGGI ANCHE > Come un Qr Code è diventato lo spot più chiacchierato del Super Bowl «Strani prototipi di bancomat arrivano da Bruxelles. Se non capite che il problema è accettare il Qr ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il mantra è sempre lo stesso: qualcuno posta una foto sui social rilanciando un complotto (figlio di una paradossale) con frasi ammiccanti che vogliono celarsi da denuncia pubblica al grido di «e non ce lo dicono», altri condividono il tutto non avendo il minimo sospetto o la basilare attenzione per capire se quel che viene “denunciato” è reale oppure no. Così nascono – e muoiono, fortunatamente – le teorie della cospirazione sui social. L’ultima riguarda il QRnegli sportelliche non è né per “leggere” il, né uno sportello per prelevare soldi in banca. LEGGI ANCHE > Come un Qrè diventato lo spot più chiacchierato del Super Bowl «Strani prototipi diarrivano da Bruxelles. Se non capite che il problema è accettare il Qr ...

