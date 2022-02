Ivan Reitman | stasera su Sky Cinema Due | omaggio al regista di Ghostbusters

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Questa sera SkyDue rendeadcon tre dei suoi maggiori successi: I gemelli,- Acchiappafantasmi eII - Acchiappafantasmi II. Skyrendecon una programmazione a lui dedicata: il celebre produttore etografico statunitense, noto al grande pubblico per aver diretto, uno dei più famosi cult degli anni 80, è scomparso all'età di 75 anni il 12 febbraio 2022. Per ricordare, questa sera SkyDue trasmetterà tre dei suoi maggiori successi come: si inizia alle 19.05 con I Gemelli, commedia in cui ...