Il compleanno per i 101 anni di Ullia Giovagnoli con gli auguri del sindaco Signorini (Di lunedì 14 febbraio 2022) FALCONARA - Si rinnova la tradizione degli auguri di compleanno a Ullia Giovagnoli, ospite della casa albergo Clorinda Gerundini di via Da Vinci. La signora Giovagnoli, nella giornata di oggi 14 ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 14 febbraio 2022) FALCONARA - Si rinnova la tradizione deglidi, ospite della casa albergo Clorinda Gerundini di via Da Vinci. La signora, nella giornata di oggi 14 ...

Advertising

Inter : ?? | COMPLEANNO Tanti auguri, @ChrisEriksen8! 3??0???? Un abbraccio da tutta la famiglia nerazzurra, faremo sempre… - teatrolafenice : ?? Stasera ascoltiamo 'Si dolce è'l tormento' di Claudio Monteverdi. Ad interpretarlo per noi tutti @JoyceDiDonato (… - teatrolafenice : ?? Buon compleanno alla splendida @JoyceDiDonato. Un po' di fiori per lei e tanta musica per noi ?? #13febbraio - 7amicadifriends : RT @Inter: ?? | COMPLEANNO Tanti auguri, @ChrisEriksen8! 3??0???? Un abbraccio da tutta la famiglia nerazzurra, faremo sempre il tifo per… - LokiBaggins : Qui per ricordarvi che l’anno scorso, per il suo compleanno e sempre in questo periodo dell’anno, tom hiddleston av… -