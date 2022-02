Il Bonus Psicologo tornerà nel Milleproroghe: come sarà strutturato e come potrebbe funzionare (Di lunedì 14 febbraio 2022) Escluso dalla Legge di Bilancio 2022, il Bonus Psicologo sembra avere una nuova opportunità con il Decreto Milleproroghe. potrebbe essere strutturato anche per potenziare la rete pubblica di assistenza: ecco quali sono le ipotesi per il nuovo Bonus Psicologo e come potrebbe funzionare. Bonus Psicologo nel Milleproroghe: l’annuncio del Ministro Speranza L’annuncio del ritorno del Bonus Psicologo è arrivato dal Ministro della Salute Roberto Speranza: “Ci stiamo lavorando, già nel Milleproroghe daremo un primo segnale che va in questa direzione” come ha spiegato ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 febbraio 2022) Escluso dalla Legge di Bilancio 2022, ilsembra avere una nuova opportunità con il Decretoessereanche per potenziare la rete pubblica di assistenza: ecco quali sono le ipotesi per il nuovonel: l’annuncio del Ministro Speranza L’annuncio del ritorno delè arrivato dal Ministro della Salute Roberto Speranza: “Ci stiamo lavorando, già neldaremo un primo segnale che va in questa direzione”ha spiegato ...

Advertising

AndreaVenanzoni : La soluzione non è il “bonus psicologo” (comodo strumento per nettarsi la coscienza coi fondi pubblici) ma, semplic… - fanpage : ?? Il Bonus Psicologo ci sarà. L'annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza - Tg3web : Anticipato in alcune regioni, il bonus psicologo si prepara a diventare legge. Una risposta e un aiuto contro il di… - scc68samu : RT @Cambiacasacca: Speranza che mette il bonus psicologo. Speriamo che lo utilizzi, cazzo. - Mippa5 : RT @Gavrilina_Ritz: Attenzione al bonus psicologo. Abbiamo visto cosa accade quando vogliono tutelare la nostra salute fisica. Non oso imma… -