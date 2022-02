I cieli di Alice | recensione | Alba Rohrwacher in una fiaba graziosa sullo sfondo della guerra libanese

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La nostrade Idiesordio alla regia di Chloé Mazlo,dall’estetica ricercata ambientata durantedegli anni ’70, con unain forma smagliante È unasquisita che non rinuncia alla crudezza ancestrale del genere, seppur edulcorata, quella che compone l’artista Chloé Mazlo per raccontare lache negli anni ‘70 ha insanguinato il Libano. Idi, film che ha fatto parteselezione ufficialeSemaine de la Critique del Festival di Cannes 2020, è la storia di una donna gentile che trova il suo personale Paese delle Meraviglie in una Beirut ...

Advertising

cinefilosit : I cieli di Alice dal 15 febbraio al cinema e su #IWONDERFULL - DBenedectus : 'I cieli di Alice' con Alba Rohrwacher | 17-23 febbraio | Cineteca Meet - Eleitaly2 : In arrivo 'I cieli di Alice', dal 15 febbraio al cinema - Think_movies : “I CIELI DI ALICE” - NIGHTW4SH : pensando alla proiezione de i cieli di alice al j0lly con alba in sala io ci devo andare obbligatoriamente -

Ultime Notizie dalla rete : cieli Alice

Alba Rohrwacher entra nel mondo poetico e originale della regista franco - libanese Chloé Mazlo con 'Idi', dal 15 febbraio nei cinema e su IWonderfull. Un film che racconta in modo lieve e con un'atmosfera quasi fantastica una vicenda radicata nella realtà.cresce tra le montagne ...Alba Rohrwacher entra nel mondo poetico e originale della regista franco - libanese Chloé Mazlo con 'Idi', dal 15 febbraio nei cinema e su IWonderfull. Un film che racconta in modo lieve e con un'atmosfera quasi fantastica una vicenda radicata nella realtà.cresce tra le montagne ...Dal 15 febbraio in contemporanea su IWONDERFULL e al cinema arriva I cieli di Alice, opera prima di Chloé Mazlo e con protagonista Alba Rohrwacher. In occasione dell’uscita del film, martedì 15 ...Anni ’50: la giovane Alice vive con la famiglia tra i monti della Svizzera, ma aspetta solo l’occasione per andare alla scoperta del mondo. Quando le viene offerto un lavoro come ragazza alla pari a ...