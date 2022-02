Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato tra Antonio, Gianluca e Kabir: cosa è successo lunedì 14 febbraio, concorrenti in nomination (Di lunedì 14 febbraio 2022) Manca esattamente un mese alla finale attesissima del Grande Fratello Vip, il reality che quest’anno ha raggiunto un traguardo con l’edizione più lunga di sempre. E se da una parte Delia Duran, moglie (o ex) di Alex Belli la settimana scorsa è stata nominata prima finalista, dall’altra il percorso dei ‘vipponi’ continua perché tutti hanno un obiettivo: arrivare al 14 marzo, quando verrà decretato il vincitore. Ma cosa è successo nel corso della puntata di lunedì 14 febbraio? Chi è stato eliminato? GF VIP: chi è stato eliminato ieri lunedì 14 febbraio 2022 Tre i concorrenti al televoto e a rischio eliminazione. Sono tre nuovi arrivati, tutti uomini: stiamo parlando di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Manca esattamente un mese alla finale attesissima delVip, il reality che quest’anno ha raggiunto un traguardo con l’edizione più lunga di sempre. E se da una parte Delia Duran, moglie (o ex) di Alex Belli la settimana scorsa è stata nominata prima finalista, dall’altra il percorso dei ‘vipponi’ continua perché tutti hanno un obiettivo: arrivare al 14 marzo, quando verrà decretato il vincitore. Manel corso della puntata di14? Chi è? GF VIP: chi èieri142022 Tre ial televoto e a rischio eliminazione. Sono tre nuovi arrivati, tutti uomini: stiamo parlando di ...

Advertising

Poliluca6 : RT @ChanceGardiner: 'Mi ha denunciato mia figlia, mentre sognavo mi ha sentito pronunciare frasi contro il Grande Fratello ed è andata alla… - patroclo1991 : @magistronzo2 @AnacletoMitrag2 @DanielePG_Z Considerate che l'estate mi piaceva parlare con fratello grande di mio… - perissinottii : @nonlosososimo ho visto solo quella stagione(?) in tutta la mia vita, programmi come uomini e donne, il grande frat… - Llukas79 : RT @ChanceGardiner: 'Mi ha denunciato mia figlia, mentre sognavo mi ha sentito pronunciare frasi contro il Grande Fratello ed è andata alla… - lele_cap_27 : RT @gabrielsniceass: grande fratello vip lav lav lav come incitazione ai vipponi a lav arsi -