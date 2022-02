Gilles Verdez | Le chroniqueur de TPMP fait une grande annonce sur son couple avec Fatou

Leggi su cityroma

(Di martedì 15 febbraio 2022) Celaplusieurs années quecoule des jours heureux aux côtés de sa compagne,. Et d’après l’du, survenue ce lundi sur le plateau de Touche pas à mon poste, il semblerait que les deux tourtereaux aient décidé de passer à la vitesse supérieure. Et pour cause :etvont se marier ! Unequi a ravi le public comme l’équipe de, et qui ne manquait pas d’effet de surprise, puisque le journaliste a joué un joli tour au reste du plateau. En effet, en début d’émission, il confiait à Cyril Hanouna ques’était envolée pour Dakar quelques jours avant la Saint-Valentin et qu’ils passeraient donc la fête des amoureux à ...