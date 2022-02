GF Vip 6, Soleil Sorge rivela a Gianluca del suo ragazzo misterioso (Di lunedì 14 febbraio 2022) All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, dopo aver assistito con i propri occhi ai regali di San Valentino fatti recapitare ad alcuni Vipponi, Gianluca ha sentito il bisogno di confidarsi con Soleil, gieffina con la quale tra le mura di Cinecittà ha instaurato sin da subito un rapporto confidenziale. Facciamo insieme il punto della situazione, riassumendo quando successo nel corso della giornata odierna. GF Vip 6, Soleil Sorge pensa al suo ragazzo misterioso Quest’oggi, 14 febbraio, i Vipponi della Casa hanno festeggiato tutti insieme la festa degli innamorati. Alcuni gieffini, ovvero quelli impegnati sentimentalmente, hanno ricevuto dei regali speciali dai propri amati, il resto dei Vip hanno assistito a questo magico momento senza prenderne parte personalmente. (l’articolo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 14 febbraio 2022) All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, dopo aver assistito con i propri occhi ai regali di San Valentino fatti recapitare ad alcuni Vipponi,ha sentito il bisogno di confidarsi con, gieffina con la quale tra le mura di Cinecittà ha instaurato sin da subito un rapporto confidenziale. Facciamo insieme il punto della situazione, riassumendo quando successo nel corso della giornata odierna. GF Vip 6,pensa al suoQuest’oggi, 14 febbraio, i Vipponi della Casa hanno festeggiato tutti insieme la festa degli innamorati. Alcuni gieffini, ovvero quelli impegnati sentimentalmente, hanno ricevuto dei regali speciali dai propri amati, il resto dei Vip hanno assistito a questo magico momento senza prenderne parte personalmente. (l’articolo ...

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip, Soleil Sorge alza la temperatura per la gioia dei vipponi della Casa #Gossipitaliano #GrandeFratelloVip2021… - redazionerumors : Carolyn Smith svela nuovi dettagli sulla sua malattia: “Devo continuare la chemioterapia” #GFVip #SoleilSorge… - gsaporita : - infoitcultura : GF Vip: Delia e Soleil pronte a baciarlo di nuovo in casa? - Meri776 : @soleil_obiuvsly Per Gianluca a me fregacaxxi di ship io voglio mandare avanti i giovani che cercano farsi conoscer… -