Gf vip 6 | lanciata la bomba “C’è stata una …”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Soleil èe continua ad essere un grande personaggio all’interno della casa più spiata d’Italia. Vuoi per il suo carattere così esplosivo, vuoi per la vicenda che l’ha vista protagonista insieme a Delia Duran e Alex Belli. Ad ogni modo, in queste ore sembra sia arrivata un’indiscrezioneda Gabriele Parpiglia che riguarderebbe Soleil ed anche un suo ex fidanzato ed anche ex gieffino. Stiamo parlando di Luca Onestini, il quale tra l’altro insieme al fratello Gianmarco, anche lui ex gieffino avrebbero dovuto essere protagonisti della prossima edizione de L’Isola dei famosi. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Parpiglia? L’indiscrezione di Gabriele Parpiglia su Luca e Gianmarco Onestini Nel corso di un intervento a Chicche di Gossip di Casa Chi, il noto Gabriele Parpiglia sembra abbia lanciato un’indiscrezione che ha dell’incredibile e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : vip lanciata

Baritalia News

... ex 'vippona' della scorsa edizione del Grande Fratello, costretta a dare forfait via Twitter ... tra le dieci che hanno preso parte alla nuova proposta,quest'anno per la prima volta. ...Ad ogni modo, in queste ore sembra sia arrivata un'indiscrezioneda Gabriele Parpiglia che ...come sempre siano stati affrontati dei temi riguardanti questa edizione del Grande fratelloe ...Pioggia di baci nella casa del Grande Fratello Vip. Per la festa degli innamorati, San Valentino, gli autori hanno lanciato una romantica sfida a tutti gli inquilini della Casa. Suddivisi in coppie, i ...Ad ogni modo, in queste ore sembra sia arrivata un’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia che riguarderebbe ... dei temi riguardanti questa edizione del Grande fratello vip e de L’Isola dei ...