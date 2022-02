Gas | Vestager | al vaglio più forniture da Nigeria a Ue

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L'Unione europea e la"hanno riconosciuto l'importanza delle relazione energetiche" tra loro e sono impegnate ad "esplorare tutte le opzioni per una maggiore fornitura di gas naturale ...

...per una maggiore fornitura di gas naturale liquefatto dalla Nigeria all'Ue. A breve sarà convocata una riunione tecnica". Lo annuncia la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, ... Questo sembra spiegare la presenza di Margrethe Vestager, responsabile dell'Antitrust Ue, alla ... Crisi Ucraina, ecco che cosa accadrà all'Europa se dovrà essere razionato il gas L'Istituto Bruegel a ...