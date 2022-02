“Finalmente genitori!” Cicogna in arrivo per i due vip | fidanzati in tv | ora aspettano il primo figlio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Diventeremo!! Di tutte le avventure vissute insieme (che non sono state poche) questa sarà senza dubbio la più incredibile della nostra vita e Ci rende molto felici di renderti partecipe.possiamo dirti che tra 5 mesi saremo uno in più!!!”. “Non possiamo spiegare a parole il vortice di sentimenti e momenti così belli e intensi che abbiamo vissuto questi mesi fa, siamo ancora in una nuvola di felicità, ci sentiamo veramente benedetti. Grazie per essere sempre con noi nei momenti più importanti della nostra vita”. Così la coppia vip, nata in televisione, ha annunciato l’del loro. Ex Uomini e DonneilSi tratta di una conferma, perché già a inizio anno il programma Socialité in ...