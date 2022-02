Fastweb e WindTre i più veloci sul fisso nel 2021 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Fastweb e WindTre sono gli operatori che sul fisso hanno offerto le maggiori velocità di navigazione nel 2021 secondo nPerf. I dati analizzati dalla società francese si riferiscono a tutti i tipi di connessione, dalla ADSL alla fibra FTTH. In Italia ci sono ancora vecchie reti in diverse parti del territorio non raggiunte dalla fibra ottica per cui i dati globali sulla velocità di download e upload vengono inficiate propria dalle linee ADSL. Dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 nPerf ha accumulato 1,3 milioni di test tramite le sue app per Android, iOS e i servizi Web. Puoi analizzare la velocità della tua connessione anche su Pantareinews tramite il seguente link. Speedtest nPerf: verifica la velocità della ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 14 febbraio 2022)sono gli operatori che sulhanno offerto le maggiorità di navigazione nelsecondo nPerf. I dati analizzati dalla società francese si riferiscono a tutti i tipi di connessione, dalla ADSL alla fibra FTTH. In Italia ci sono ancora vecchie reti in diverse parti del territorio non raggiunte dalla fibra ottica per cui i dati globali sullatà di download e upload vengono inficiate propria dalle linee ADSL. Dal 1 gennaiofino al 31 dicembrenPerf ha accumulato 1,3 milioni di test tramite le sue app per Android, iOS e i servizi Web. Puoi analizzare latà della tua connessione anche su Pantareinews tramite il seguente link. Speedtest nPerf: verifica latà della ...

