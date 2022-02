Dedicato, Vittorio Sgarbi su Michele Bravi: “Quello è …”, Serena Autieri costretta a intervenire (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi lo conosciamo tutti per essere un uomo che di certo non ha peli sulla lingua e che quando ha qualcosa da dire la dice senza freni. Ad ogni modo, in questi giorni è stato ospite nel salotto di Serena Autieri a Dedicato, il programma che va in onda su Rai uno. Nel corso della sua ospitata, il critico ha così parlato prima del Festival di Sanremo e poi dei cantanti che hanno preso parte a questa 72esima edizione della manifestazione canora più importante d’Italia. Sembra che Sgarbi non si sia limitato nei commenti, tanto che ad un certo punto la conduttrice è stata costretta ad intervenire. Ma cosa ha dichiarato? Vittorio Sgarbi ospite nel salotto di Serena ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il noto critico d’artelo conosciamo tutti per essere un uomo che di certo non ha peli sulla lingua e che quando ha qualcosa da dire la dice senza freni. Ad ogni modo, in questi giorni è stato ospite nel salotto di, il programma che va in onda su Rai uno. Nel corso della sua ospitata, il critico ha così parlato prima del Festival di Sanremo e poi dei cantanti che hanno preso parte a questa 72esima edizione della manifestazione canora più importante d’Italia. Sembra chenon si sia limitato nei commenti, tanto che ad un certo punto la conduttrice è stataad. Ma cosa ha dichiarato?ospite nel salotto di...

Advertising

lamatulli84 : Vittorio Sgarbi da della femmina a @michele_bravi e la @sautieri come risponde? “Adesso i cantanti hanno questo mod… - PietroAlviti : RT @AC1868: Il ricordo del Presidente Nazionale @GiuNotar di Vittorio Bachelet, in apertura del XLII Convegno #Bachelet, quest’anno dedicat… - BergamoeC : RT @AC1868: Il ricordo del Presidente Nazionale @GiuNotar di Vittorio Bachelet, in apertura del XLII Convegno #Bachelet, quest’anno dedicat… - BergamoAc : RT @AC1868: Il ricordo del Presidente Nazionale @GiuNotar di Vittorio Bachelet, in apertura del XLII Convegno #Bachelet, quest’anno dedicat… - VoceCamuna : Inoltre numerosi ristoranti lombardi (alcuni anche in Vallecamonica e sul lago d'#Iseo) proporranno un piatto pensa… -