Crisi Ucraina-Russia | ora la Germania prova a mediare | occhio alle date

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb – Sull’orlo del precipizio si muove lando a indossare i panni dell’arbitro. A leggere le dichiarazioni infuocate, sponda atlantica, i margini per impedire il conflitto sembrano sempre più risicati. Le carte diplomatiche, sin qui, sono state giocate malissimo tranne rare eccezioni. Soltanto il presidente francese Emmanuel Macron hato a porsi sopra e non di lato, tentando la via di un dialogo proficuo con Vladimir Putin. Ora, nella fase forse più acuta della tensione tra, la carta della mediazione la metterà sul piatto il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Non è Angela Merkel, per ovvi motivi può pagare lo scotto della scarsa esperienza e di una visione strategica a lungo termine ancora da decifrare, ma ha capito che è ancora possibile ricucire lo strappo ...