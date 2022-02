Cioffi stop da urlo | il futuro del Napoli passa dai giovani

(Di lunedì 14 febbraio 2022) IlPrimavera fucina di talenti, la squadra di Frustalupi ha in rosa almeno quattro giocatori che sembra possano spiccare il volo. Gli azzurrini vengono da due sconfitte consecutive, l’ultima con il Bologna. Ma nonostante tutto ci sono alcuni calciatori che sembra possano fare la differenza nel. Tanto da destare anche l’interesse di Luciano Spalletti, che segue con attenzione i ragazzi di Frustalupi. Non è un caso che il tecnico abbia ammirato la recente doppietta di Ambrosino. L’attaccante di Procida è stato blindato da De Laurentiis con un contratto da professionista e proprio Ambrosino è andato in gol, con un bel colpo di testa, anche durante la sfida persa con il Bologna. Ma c’è anche Antoniotra i giocatori emergenti, che già ha esordito in Serie A con la maglia deldurante il match con ...

