Carige, via libera Fitd a Bper, perfezionamento operazione entro il 30 giugno (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Via libera del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) all'unanimità "all'intervento preventivo in favore di Banca Carige per un importo pari a 530 milioni di euro nella forma del versamento in conto capitale da parte del Fitd a favore di Carige, nell'ambito di una complessiva operazione, che subordinatamente alle autorizzazioni di legge, sarà realizzata da Bper Banca e che prevede, tra gli altri, l'acquisto a prezzo simbolico della partecipazione detenuta dal Fitd e dallo schema volontario in Carige (circa 80%) e del prestito subordinato emesso da Carige nel 2018 per un corrispettivo di 5 milioni di euro, pari al valore nominale". Lo rende noto l'Fitd in un comunicato ...

