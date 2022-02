Can Yaman non si nasconde più | “sul set io e Francesca…”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Canè uno degli attori più in voga del momento. Amatissimo dalle donne di tutte le età, è ricercato anche dai produttori che sanno che l’attore turco è garanzia di successo. Ed ha parlato del suo rapporto con una collega. Le donne lo sognano ed i produttori lo cercano. Per lui è un momento professionalmente magico, se lo sta gustando e godendo al massimo, lavorando tanto e bene. La sua agenda è fitta di impegni ed il suo 2022 praticamente già programmato. Al momento è impegnato nelle riprese della fiction Mediaset Viola come il mare, di cui lui, Can, è il protagonista maschile. Can--Francesca-Chillemi-AltranotiziaA Federica Gentile, di Rtl 102.5, all’interno della trasmissione Miseria e nobiltà, l’attore turco ha rilasciato una lunga intervista in cui ha confessato il suo grande amore nei confronti ...

Advertising

rtl1025 : ???? Mission #CanYaman, @federicagentile arriva sul set: RTL 102.5 incontra l’attore più amato del momento - Icus_0126 : RT @albertoni_laura: @can_yaman_team Buon San Valentino ! Amore genera amore sempre !!! #CanYaman #CanYamanForChildren - Icus_0126 : RT @danielaco78: @can_yaman_team Buon San Valentino a tutti ?????? Amore genera amore ?? Grazie TEAM per questo meraviglioso video ?????? #Ca… - Icus_0126 : RT @danielaavantag6: @can_yaman_team Amore genera amore...facciamolo diventare sempre più vero! Grazie ragazze ??????#CanYaman #CanYamanFor… - Icus_0126 : RT @Jaki1811: @can_yaman_team Buon San Valentino ?? grazie mille... bellissimo #CanYaman #canyamanforchildren #SanValentino -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman

Blasting News Italia

Proprio per questo suo gran successo nel Bel Paese, l'attrice tempo fa aveva anche ipotizzato un trasferimento per proseguire la sua carriera sulla scia del suo ex collega. Demet Özdemir è ...... pare che a breve potrebbe girare uno spot promozionale per il lancio della piattaforma digitale e tra i protagonisti potrebbero esserci, Demet Özdemir e Hande Erçel . Il promo Disney con ...22:59La MedTrade si sblocca e vince in tre set sul Comiso 22:38Vittoria di cuore per la Volo Saber Palermo contro Lamezia, 3-1 21:34Sofia Goggia, martedì la sua gara: «Darò tutto, ci metterò il cuore.La Ay Yapim, la casa produttrice del serial televisivo, non ha ancora rivelato quale partner femminile affiancherà Can Yaman, al momento si sa solamente che si tratta di un'attrice di fama mondiale.