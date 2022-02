Camilla di Cornovaglia positiva al Covid

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo il principe Carlo, che è rimasto contagiato per la seconda volta, anche la futura regina consorte è risultataal tampone. Ora, fanno sapere da Clarence House, è in isolamento

Ultime Notizie dalla rete : Camilla Cornovaglia

la duchessa di, è risultata positiva al . Lo ha annunciato Clarence House. Giovedì scorso il consorte, il , era risultato positivo al virus per la seconda volta. La duchessa, che ha tre dosi di vaccino, ..., la duchessa di, è risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato Clarence House. Giovedì scorso il consorte, il principe Carlo, era risultato positivo al coronavirus per la ...Dopo il principe Carlo, ora anche sua moglie Camilla di Cornovaglia è risultata positiva al Covid-19. Lo ha comunicato Clarence House, spiegando che ora la duchessa è in isolamento e che seguirà tutte ...Camilla, la duchessa di Cornovaglia, è risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato Clarence House. Lo scorso giovedì il principe Carlo, suo consorte, era risultato positivo per la seconda ...