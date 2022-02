Ama | al via recupero mirato di apparecchi elettronici

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – Scatta oggi a Roma un progetto pilota per la raccolta differenziata separata delleature elettriche ed elettroniche con batterie al litio incorporate. La sperimentazione, promossa dal Centro di Coordinamento RAEE in collaborazione con AMA S.p.A., vede per la prima volta in Italia la differenziazione mirata di questa specifica tipologia di rifiuto elettronico. Il progetto, che durerà 3 mesi, interesserà i Centri di raccolta Battistini (XIV Municipio – via Mattia Battistini n. 545) e i due del litorale (X Municipio): Acilia (via di Macchia Saponara n. 7-9, angolo via D. Morelli) e Lido di Ostia (piazza Bottero n. 8). In queste strutture, ormai operative tutti i giorni feriali, sia la mattina sia il pomeriggio, e aperte stabilmente anche la domenica mattina, i romani potranno conferire separatamente le piccoleature elettriche ...

Advertising

romanoesaurito : RT @AFFOGATA: @Lavoratori_Ama @romanoesaurito @battaglia_persa @lorenzabo @Sabrinalfonsi @GiammarcoPalmie @NandoBonessio @giuliacallini @sp… - Luce_Roma : RT @AFFOGATA: @Lavoratori_Ama @romanoesaurito @battaglia_persa @lorenzabo @Sabrinalfonsi @GiammarcoPalmie @NandoBonessio @giuliacallini @sp… - Lavoratori_Ama : RT @AFFOGATA: @Lavoratori_Ama @romanoesaurito @battaglia_persa @lorenzabo @Sabrinalfonsi @GiammarcoPalmie @NandoBonessio @giuliacallini @sp… - battaglia_persa : RT @AFFOGATA: @Lavoratori_Ama @romanoesaurito @battaglia_persa @lorenzabo @Sabrinalfonsi @GiammarcoPalmie @NandoBonessio @giuliacallini @sp… - Rainbowalway : RT @Lucillalucilla7: Anche se con ritardo per via di una giornata impegnativa, auguro a tutti Buon San Valentino, a chi è amato ed a chi am… -

Ultime Notizie dalla rete : Ama via

RomaDailyNews

Qualcuno la, mentre altri la odiano: difficile trovare unadi mezzo. Tra le sue qualità, però, non possiamo non riconoscerle la grande passione per gli animali. Ha un cane che è arrivato ......torna a Cremona nel 2022 con la seconda edizione di un appuntamento interamente pensato per chi... Per chi è interessato, il Camping Parco al Po (del Sale n°60) ospita 56 piazzole per area ...7-9, angolo via D. Morelli) e Lido di Ostia (piazza Bottero n ... le 3 strutture individuate tra metà dicembre e la fine dello scorso mese di gennaio. “Ama e centro di coordinamento Raee contano nella ...Marco Pantani se n’è andato via nel 2004, il giorno di San Valentino: il Pirata è un campione che resterà per sempre nel cuore di chi l’ha seguito e amato. Lui che al Giro d’Italia del 1997, all’apice ...