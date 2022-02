Allerta gialla per rischio neve in collina | mista ad acqua in pianura

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’per. Tra il pomeriggio e la serata di oggi, 14 febbraio, sono infatti previste precipitazioni intense in particolare su Fascia Prealpina e Oltrepò pavese. La quota limite delle nevicate è inizialmente prevista attorno agli 800 metri su Alpi e Prealpi, in diminuzione nel corso della notte fino a quoteri. Non si esclude la possibilità di deboli precipitazioni a carattere nevoso nel corso della notte anche sullaoccidentale. Attesi accumuli attorno ai 10 centimetri fino a 1000 metri di quota. Su Orobie, Valcamonica e Prealpi Bresciane in particolare le precipitazioni insisteranno più a lungo e localmente saranno possibili accumuli attorno a 20-30 centimetri a quote a partire da ...