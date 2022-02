Allegri | “Con tutto rispetto per Milan e Napoli | per me il campionato lo vince l’Inter”

Advertising

GiovaAlbanese : Ci sono possibilità ma non è così scontata la cessione immediata di #KaioJorge, sul quale è forte il #Basilea. Pur… - GiovaAlbanese : ?? #Bernardeschi non parte con la squadra per #AtalantaJuve, ma da lunedì sarà completamente a disposizione di… - DiMarzio : .?@juventusfc?: le parole di Massimiliano #Allegri dopo il pareggio con l’?@Atalanta_BC? - romanorde : @ilragazzotopo Io di critiche ad Allegri ne ho sentite da RAI, Sky fino al figlio di Parietti( 7 gold mi pare). Se… - spizzico78 : Ma quando criticate Mourinho che al netto di una stagione non buona con evidenti errori arbitrali sta a -6 punti da… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Con

I PUNTILE TOP ? Per gran parte della stagioneha parlato dei punti persile piccole come quelli che hanno determinato in classifica della Juventus, ma dopo sei mesi di stagione è ...Nel posticipo, Vlahovic schierato danel tridenteMorata e Dybala per la prima volta non va in gol in bianconero, e la Juve rischia di capitolare in una partita intensa e ricca di ...Lì è arrivata una domanda di un giornalista bergamasco, che ha chiesto la sua impressione sul contestato intervento di Szczesny e sullo scontro con Koopmeiners. "Pensavo che mi avrebbe chiesto del ...La Juventus pareggia 1-1 con l’Atalanta. Il gol di Danilo in pieno recupero. “Sarebbe stato un dispiacere perdere una partita giocata bene tecnicamente – ha commentato Allegri a fine partita -.