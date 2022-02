Addio a Ivan Reitman | regista di Ghostbusters

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ile produttore cinematografico canadese, che ha diretto commedie di grande successo come “– Acchiappafantasmi“, “Polpette“, “Stripes – Un plotone di svitati“, “Un poliziotto alle elementari“, “I gemelli” e “Junior“, è morto nel sonno sabato 12 febbraio nella sua casa di Montecito, in California, all’età di 75 anni. “La nostra famiglia è addolorata per la perdita inaspettata di un marito, padre e nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita. Ci conforta il fatto che il suo lavoro diha portato risate e felicità a innumerevoli persone in tutto il mondo”, si legge in una dichiarazione congiunta diffusa dalla moglie Genevieve, dal figlio Jason,, e dalle figlie, Catherine, attrice, produttrice e sceneggiatrice, e Caroline. ...

Nato in Cecoslovacchia il 27 ottobre 1946, Reitman si trasferisce in Canada con i genitori quando ha quattro anni. Frequenta la Canada's McMaster University dove inizia a lavorare come regista