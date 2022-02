"Psicosi collettiva". Zangrillo a gamba tesa sulle mascherine (Di domenica 13 febbraio 2022) Il prof. Zangrillo entra a gamba tesa sulle mascherine all'aperto indossate ancora dalla maggior parte della gente. "Psicosi figlia di ignoranza, disinformazione e irrazionalità" Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 febbraio 2022) Il prof.entra aall'aperto indossate ancora dalla maggior parte della gente. "figlia di ignoranza, disinformazione e irrazionalità"

Advertising

alevoxx : RT @ImolaOggi: Zangrillo: 'Oggi a Milano 9 persone su 10 portano ancora la mascherina all'aperto e questo, per me, è un segno di preoccupan… - clagodif : RT @valy_s: #Covid19 “Oggi a Milano 9/10 portano ancora la mascherina all'aperto e questo non è segno di responsabilità ma di preoccupante… - moriecla : RT @ImolaOggi: Zangrillo: 'Oggi a Milano 9 persone su 10 portano ancora la mascherina all'aperto e questo, per me, è un segno di preoccupan… - ElizaLittlewds : RT @valy_s: #Covid19 “Oggi a Milano 9/10 portano ancora la mascherina all'aperto e questo non è segno di responsabilità ma di preoccupante… - Signor_Chester_ : RT @valy_s: #Covid19 “Oggi a Milano 9/10 portano ancora la mascherina all'aperto e questo non è segno di responsabilità ma di preoccupante… -